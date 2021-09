Koronavirus ONLINE: 250 případů za neděli v ČR. A Thajsko se víc otevře očkovaným

Věra (46) téměř celý život pomáhala lidem jako zdravotní sestra. Náročné povolání se rozhodla vykonávat poté, co v 18 letech zjistila, že má roztroušenou sklerózu. Pacienti ji náležitě ocenili, v roce 2011 se stala Sestrou roku. Maminka dvou dospívajících dcer zvládla pracovat i v prvních vlnách pandemie covidu-19. Jenže v březnu tohoto roku se sama nakazila a v nemocnici bojovala o život. Přežila, ale skončila na invalidním vozíku. Nyní sama potřebuje pomoc, protože se chce znovu vrátit do práce. Jenže přístroj, který by ji mohl vrátit do života, pojišťovna nehradí. Více zde.