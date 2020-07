Koronavirus ONLINE: 235 nakažených v ČR za jeden den. S nákazou bojuje nejvíce lidí

Po opětovném zavedení roušek na vnitřních organizovaných akcích od 100 lidí se řeší otázka, co mají dělat noční kluby a bary, kterých se nařízení netýká. Přitom právě v jednom obdobném pražském klubu se nakazilo více jak 100 lidí novým koronavirem.

„Na akci je přirozeně víc lidí blízko u sebe. Pokud bychom zavedli roušky v případě návštěvy baru/klubu mimo akce, vztahovalo by se to i na restaurace, kavárny a všechna stravovací zařízení. Zákon neumožňuje oddělit kluby od restaurací. Takové opatření by teď bylo příliš zatěžující,“ snaží se zmatek kolem roušek vysvětlit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na twitteru.