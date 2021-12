Koronavirus ONLINE: 21 973 případů za úterý v Česku. Epidemie konečně zase zpomaluje?

„Vakcíny pro děti ve věku 5 - 11 let dorazí již 13. prosince. To je skvělá zpráva. Rád bych apeloval na rodiče, aby své děti nechaly očkovat. Nelze donekonečna spoléhat na to, že děti mají lehký průběh, navíc očkování nám pomůže do budoucna ik tomu, aby zůstaly otevřené školy,“ apeluje na rodiče na svém Twitteru možný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).