Koronavirus ONLINE: 195 případů za sobotu. A Maláčová promluvila o svém „opožděném“ očkování

Zhruba třetina firem testuje své zaměstnance i ve chvíli, kdy to není povinné. Vyplývá to z průzkumu svazu průmyslu a dobpravy. Informovala o tom dnes Česká televize. Z dalších odpovědí pak vyplývá, že by polovina firem začala v případě zhroršení pandemické situace v Česku testovat své zaměstnance i bez ohledu na nařízení vlády.