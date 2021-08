Koronavirus ONLINE: 170 případů za pátek v ČR. Nakazil se i očkovaný dovolenkář z Chorvatska

Očkovaný dovolenkář z Chorvatska se nakazil mutací

39letý Jan H. z Prahy se nakazil na dovolené v Chorvatsku a Slovinsku covidem - ačkoli byl očkovaný před 2 měsíci. Přišlo se na to díky tomu ,že s lékařem řešil rýmu a zalehlé dutiny. „Před třemi lety by mě to ani nenapadlo řešit s lékařem. Covid-19 jsem neprodělal a očkoval jsem se, jak nejdříve to bylo možné. Ale pak mě týden po návratu z dovolené začalo šimrat v nose, a jak mi ukázal antigen pozitivitu, neváhal jsem. Nechal jsem se otestovat PCR testem,“ uvedl dovolenkář pro novinky.cz.

Laboratoř přitom vyloučila nákazu variantami beta, gama a delta. „V práci jsem v kontaktu jen s plně očkovanými. Venku, v terénu, v MHD nebo v obchodech, jsem byl vždy s respirátorem. Vůbec nevím, kde jsem se mohl nakazit, zda za hranicemi, nebo až v Praze,“ podotkl otec dvou dětí, jehož manželka je také plně očkována a rovněž v práci se setkává jen s očkovanými.