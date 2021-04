Koronavirus ONLINE: 1529 nových případů za sobotu. A všechny děti ve školkách v květnu?

Mladí Němci začínají cestovat do Moskvy za očkováním Sputnikem V.

Mladí Němci nechtějí čekat, až na ně s očkováním přijde řada v Německu, a tak cestují do Moskvy za Sputnikem. Vakcíny se nebojí, domnívají se, že je stejně účinná jako AstraZeneca. Informaci přinesl server Der Spiegel.

Očkování je dostupné jen na soukromých klinikách. Cestovní balíček Sputnik V do Moskvy stojí 1999 eur a zahrnuje zpáteční let do Moskvy, vyřízení víza, tři noci v hotelu se snídaní, vyšetření před očkováním, včetně služeb překladatele, a očkování vakcínou Sputnik V.