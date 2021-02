Koronavirus ONLINE: 15 672 případů za úterý. A Česko na pokraji lockdownu

Lidé nemají podle premiéra podceňovat příznaky nákazy koronavirem.

„Když někdo má symptomy, tak si nemá říct, že to vyleží, protože to nevyleží a ve finále končí v nemocnici. A 50% těch co zkončí v nemocnicích, jsou testováni až v nemocnicích,“ premiér proto apeloval na lidi, aby když mají příznaky, nechali se hned otestovat.

„Když mluvíme o lockdown, tak je to o tom, aby lidé minimalizovali kontakty. Vím, že je to těžké na psychiku, protože jsme doufali, že to po Vánocích bude lepší,“ dodal Babiš s tím, že je nejdůležitější teď především očkování.