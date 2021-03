Koronavirus ONLINE: 13 934 případů za úterý v ČR. A novou mutaci neodhalí ani testy

Vláda říkala: Dejte nám 3 týdny. Nyní se jasně rýsuje, že omezení pohybu bude i do Velikonoc a patrně i během svátků. Stojí o to ministr Blatný (za ANO) i vicepremiér Hamáček (ČSSD). Poslanec a lékař Vlastimil Válek (TOP 09) však upozorňuje: není to tak, že by se zásadně snížila mobilita mezi okresy – lidé jezdí dál, efekt cestování za rodinami není takový, je mnoho výjimek. Opoziční Anticovid tým ministra Blatného požádá, aby lockdown mezi okresy navrhl zrušit.