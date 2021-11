Koronavirus ONLINE: 13 374 případů za čtvrtek v ČR. A do škol v Česku se vrací plošné testování

Neočkovaných seniorů starších 60 let je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) asi 309.000, z nich 58.000 covid prodělalo. Zvýšit proočkovanost mají podle něj i mobilní očkovací týmy, které nabízí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) pro firmy v regionech s nízkou mírou vakcinace. Zvažuje se podle něj i to, že se budou testovat také očkovaní lidé nad 60 let.