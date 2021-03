Koronavirus ONLINE: 13 074 případů za pátek, Polsko čeká první pacienty. A vyléčený Klaus

Cestující, kteří letí do Portugalska s přestupem z Velké Británie či Brazílie, se musí prokázat maximálně 72 h starým negativním testem před odletem z dané země. Od neděle bude platit nástup do dvoutýdenní karantény po příletu z těchto dvou zemí. Dnes to uvedlo tamní ministerstvo vnitra.