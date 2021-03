Koronavirus ONLINE: 12 150 nových případů za pondělí. A ČSSD chce povinný home office

V Plzeňském kraji přibylo v pondělí 1000 nově potvrzených případů koronaviru. Velmi vážná situace je v nemocnicích, kde i přes nedávné zvýšení kapacit nejsou už volná žádná akutní lůžka pro covidové pacienty.

"Nemáme důvod k ničemu, co by se alespoň trochu blížilo optimismu. Ta kapacita lůžek je skutečně v tuto chvíli v podstatě vyčerpaná. Pokud se bavíme o intenzivní péči, tam je kapacita nula, u standardních lůžek je to asi jen o půl procenta lepší," řekl ČTK ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš.

V kraji se za rok trvání pandemie nakazilo 73.799 lidí, tedy 12,5 procenta všech obyvatel regionu, zemřelo dosud 1215 nakažených lidí.