Koronavirus ONLINE: 1169 případů za sobotu. A stříkačky z Číny zůstaly nevyužité

Na čtyři stovky aut dorazily dnes na Drive-in Food Festival do Kbelnic na Strakonicku. Pasažéři mohli během akce ochutnat několik druhů jídel, aniž by při tom vystoupili ze svých vozů. Pořadatelé tím mimo jiné splnili i veškerá opatření související s koronavirem. ČTK to řekl organizátor Petr Jiskra ze zájezdního hostince U Jiskrů, kde se festival konal.