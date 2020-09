Koronavirus ONLINE: 1164 nových případů za jediný den. A povinné roušky v celém Česku

Téměř dvě stoky klientů a zaměstnanců domova v Libníči na Českobudějovicku dnes absolvovaly testy na covid-19. V pátek se u šesti lidí v zařízení prokázal koronavirus. Řekla to ředitelka domova Libníč Eva Kysnarová. Domov Libníč poskytuje sociální služby dospělým se zdravotním postižením, zejména mentálním.

"Výsledky zatím neznáme, ale i tak jsme zpřísnili opatření, která zde máme. Znamená to například, že jsme minimalizovali kontakty mezi klienty i zaměstnanci," uvedla.

Šest nakažených je zatím v domově v takzvané covid zóně. Nedostávají se do styku s ostatními klienty a zaměstnanci. "Pokud by testy potvrdily další případy, umístili bychom je do stejného režimu a izolace," řekla ředitelka.