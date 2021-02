Koronavirus ONLINE: 11 553 případů za čtvrtek, 6343 hospitalizovaných. A málo covidových JIP lůžek

Dobré ráno, vláda bude dnes na mimořádném jednání zvažovat otevření všech obchodů, jak to navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na konec omezení v maloobchodu, které platí kvůli epidemii koronaviru od konce prosince, od pondělí 22. února není ve vládě jednotný názor.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) uvedl, že pokud má být prioritou návrat maturantů do škol, s širším otevřením obchodů by se mělo počkat. Proti jsou i ministři za sociální demokracii, a to kvůli počtu hospitalizovaných. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že sám žádný názor nemá a vyslechne si návrhy ostatních ministrů.