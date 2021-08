Koronavirus ONLINE: 103 případů za neděli, pandemie sílí. A šance pro Jágra i Vivien?

Do konce srpna se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne o možném uznávání protilátek na covid-19 jako dokladu bezinfekčnosti i případné třetí dávce očkování. Babiš to řekl ve svém internetovém pořadu, kde zmínil i to, že chce o tématu možného uznávání protilátek v Česku moderovat kulatý stůl. Dosud jsou dostatečným dokladem pro bezinfekčnost jen v Rakousku a ani tuzemské ministerstvo zdravotnictví nemá podle svého tvrzení podklady pro to, aby to změnilo.

S odkazem na vysoké protilátky se dosud nenechal naočkovat například hokejista Jaromír Jágr nebo dcera premiéra Vivien.