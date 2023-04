Bábinka a Barunka živořily u opuštěného domu bez jídla a vody. Najdu ještě opravdový domov?

Opuštěné zanedbané fenky objevila realitní makléřka. Majitel domu pak požádal o pomoc s jejich umístěním spolek Tlapky v naději. „Bábinka byla venku na dvoře, bez boudy, bez přístřešku. Baruška žila v kobce, nějaký chlívek to byl. Měla tam haldy exkrementů, neměla vodu ani krmení,“ popsala předsedkyně spolku Martina Gilchová.

Bábinka se svou zachránkyní Martinou Gilchovou | Jana Ulrichová

Fenky darovali

Vysvobodit fenky z toho pekla trvalo zvířecím záchranářům více než týden. „Neměli jsme umístění pro dva psy. Jezdili jsme je tam proto alespoň krmit, než se je podařilo odebrat,“ řekla Martina s tím, že u odběru byli i původní majitelé, kteří se fenek vzdali a podepsali darovací smlouvy.

Zanedbané, nemocné

Obě fenky jsou už psí seniorky. Jsou téměř slepé a mají i horší sluch. Bábinku museli v útulku odblešit a zbavit jí zdredovatělé srsti. „Bylo to strašné, byla špinavá, smradlavá, hladová,“ vylíčila Martina. Dodala, že navíc má nádor na mléčně liště, takže jí čeká ještě operace. O moc lépe na tom není ani Barunka. Má zesláblé svalstvo na nohou, protože byla dlouho zavřená a nemohla chodit. „Padá na přední i na zadní, zakopává, takže s ní stále chodíme. Snažíme se to rozchodit,“ řekla.

Barunka má oslabené nohy, protože v chlívku, kde byla zavřená, nemohla chodit | Jana Ulrichová

Domů i ven

Až se podaří vyřešit všechny zdravotní problémy, budou obě fenky hledat nový domov nebo alespoň dočasnou péči. Nejsou na sebe nijak fixované, mohou proto odejít každá zvlášť. „Představovala bych si pro ně domov u klidnějších lidí, kteří by na ně měli čas, a byli s nimi co nejvíce. Bábinka může být s rodinou v bytě, je to vděčná a strašně hodná fenečka,“ řekla vedoucí útulku. Baruška by naopak byla šťastná na zahradě, protože venku je už zvyklá. „Když bude mít svou zahrádku, boudu nebo kotec, bude spokojená. Užívá si chození venku, je na ní vidět, jak ji volný pohyb těší,“ řekla Martina.

Barunka je krásný, původně policejní pes s průkazem původu | Jana Ulrichová

Najdou ještě domov?

V útulku by chtěli, aby obě zachráněné fenky poznaly ještě i hezký psí život. Zájemci, kteří by se jich byli ochotni ujmout a ukázat jim ho, mohou kontaktovat spolek Tlapky v naději telefonicky na čísle 602 723 120.