Sociálními sítěmi se šíří video, na kterém mladík na malé zahrádce vezme malého pejska, patrně ještě štěně, za kůži na krku a vší silou s ním hodí o zem! Vše dokazuje záběr, který pořídila sousedka odnaproti, zjevně se něco podobného nedělo poprvé.

Sousedům s nechutným a brutálním jednáním mladíka došla trpělivost. A tak zavolali policii, s tou k domu v pražských Kbelích přijela i krajská veterinární služba. „V neděli v 0:15 jsme vyjížděli na základě oznámení, že muž v bytě týrá psa. Případem se zabýváme,“ řekla Blesku policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Blesk zjistil, kdo za nechutným jednáním stojí. „On když pije, což na té předzahrádce dělá často, tak toho psa pak mlátí,“ řekl Blesku exkluzivně jeden z několika mužů, který přišel k mužovu bydlišti. Další dodávají, že jednání tyrana je strašné a zasloužil by si za něj dostat „na hubu“.

Velkou záhadou je i to, kde se nyní chudák pejsek nachází. „Nevíme, jak je na tom, co s ním je nebo kde je,“ říká u novostaveb otec mužovy přítelkyně D. (Blesk jméno dívky zná, zveřejňovat ho ale nebude - pozn. red.), které má zvíře patřit. K domu přijel proto, že ho vytočilo jednání mladého kluka a chtěl si to s ním vyřídit. Už mu prý došla trpělivost. Doma ho ale nezastihl, stejně jako minimálně osm dalších lidí. Mezi nimi i sousedé, kteří jsou z celé situace vytočení.

Video David u sebe doma týral svého psa, švihl s ním o zem a pak do něj kopl. - Facebook.

„Je to fake!“

Skupinka, včetně otce a matky přítelkyně D., se přesunula k domu rodičů podezřelého tyrana. Chtěli si s nimi, případně přímo s mužem, popovídat o tom, co provedl. Doma u rodičů ale pravděpodobně nebyl, k plotu přišli jen jeho otec s matkou a pár dalších členů rodiny.

Okamžitě se strhla mela argumentů a protiargumentů. „Já jsem otec D. a chci vědět, kde je,“ ptá se rozzuřený otec dívky. Druhý muž mu odpovídá, že jeho dcera je se svým přítelem na policii. „Dobře jste ho vychovali, výborný. Viděl jste to? Víte i to, že zfackoval D.? Už tenkrát ho měla na tu policii nahlásit,“ dodává otec s tím, že ho mrzí, že se k němu vrátila a pořídili si spolu už druhého psa.

Mladíka jeho rodiče, logicky, chtěli bránit. „Přijde vám to normální, když takhle zachází se psem?“ ptá se otec dívky. Druhý muž odpovídá: „To byl můj syn?“ Odpověď je rychlá: „Ano.“ Muž za plotem následně video označil jako fake, není prý jisté, že jde skutečně o jeho syna… „Upozorňuji, že jestli ho potkám, tak mu udělám to, co on tomu psovi,“ dodal nakonec otec D.

Policistům se smál

V ten osudný den, kdy zcela bezdůvodně mladík surovým způsobem napadl svého psa, nebyl doma sám. „Pil tam alkohol s nějakým kamarádem. Když přijela policie, tak chudák pes vyběhl ven, policajti ho chytli. No a on se smál a hrozně ho chtěl zpátky, ale jestli mu ho dali, to nevím,“ prozradil soused Blesku.

Podobné alkoholové dýchánky jsou prý zcela normální. „Ten pes tam často kňučí, nevím, jestli ho mlátí, nebo jen proto, že je tam sám,“ dodává pak další soused. Do schránky podezřelého někdo vložil dopis, na něm stojí: „Neubližuj pejskům.“

Od doby, co k němu domů kvůli týrání psa přijela policie, se v okolí bydliště už neukázal. Podle lidí, co k jeho domu přijeli, se schovává. „Je stopro u maminky, ten se tady jen tak neukáže. Sám se bojí, ve skupince je ale hrdina…,“ řekl jeden z mužů.

Pospíšil: Jsem hluboce otřesený

Na šílený případ už zareagoval i první politik. Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Přeji všem hezkou adventní neděli, bohužel ne všichni ji můžou prožít v bezpečí a pokoji. Většinu dnešního dne trávím tím, že řeším případ brutálního napadení malého štěněte, na který jsem byl dnes upozorněný,“ píše na svém facebooku.

Z obrovské míry agresivity a bezcitnosti je politik otřesený. „A rovněž mne velmi rozzlobilo, že štěně nebylo majiteli odebráno v okamžiku nahlášení týrání. Apeloval jsem na rychlé jednání Policie České republiky i Státní veterinární správy a žádal o zajištění bezpečí štěněte. Doufám, že obě instituce pro to udělají maximum! Případu se budu věnovat intenzivně i nadále a zítra doplním více podrobností,“ dodal.