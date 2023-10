Blesk Ordinace už DNES v Mostě: Se zpěváky a herci honem na prevenci!

Držitel Českého lva Marsell Bendig, zpěvačka Lucie Bikárová, hvězdy seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Lukáš Hejlík, Hana Kusnjerová a Zdeněk Godla a pochopitelně stálice Blesk Ordinace – herci Eva Decastelo a Bořek Slezáček – 7 statečných, které spojil jediný cíl – zvýšit váš zájem o prevenci! To je dnešní Most! Dycky Most!