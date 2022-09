Volby na jihu Moravy: Vzbouřenci v Židenicích, Brno-střed patří ODS, Šlachta pohořel

Někde berou klíče od radnic vítězové, jinde se poražení rozhodli spojit síly a nejúspěšnější subjekty obejít a ze hry o starostenská křesla vyšachovat.

Střed v Brně je v rukou ODS

V Brně se rychle po volbách dohodla koalice na klíčové radnici města, Brně-středu. Tu nechvalně proslavila korupční kauza Stoka někdejšího místostarosty Jiřího Švachuly (ANO), který za ni vyfasoval 9,5 roku kriminálu. Střed nyní povede koalice ODS+TOP 09 v čele s lídrem a stávajícím starostou Vojtěchem Menclem, spolu s obnoveným hnutím ANO, které skončilo třetí. Ostrouhali druzí Piráti+Zelení+Žít Brno.

Židenice vedou vzbouřenci

První velká radnice v Brně zná nového starostu. V Židenicích vznikla už 24 hodin po skončení voleb koalice subjektů Petr Kunc-Hlas pro Židenice, ANO a KDU-ČSL s podporou STAN. Starostou se stane lídr vítězného uskupení Petr Kunc, před časem vyloučený z TOP 09. Zástupce mu bude dělat někdejší mistr světa v krasobruslení René Novotný (ANO), kterého partaj potrestala stažením z minulých parlamentních voleb za vylepení osobních billboardů.

Šlachta v Pohořelicích starostou nebude

Přestože ve svých rodných Pohořelicích na Brněnsku získal Robert Šlachta (51) se svým hnutím Přísaha rekordních 41,28 % hlasů, starostou se zřejmě nestane. Poražení kandidáti z ODS a ANO totiž o svá dosavadní místa na radnici přijít nechtějí. „Voliči dali naší vládnoucí koalici (ODS, ANO, STAN a TOP 09) 52 procent. Volby vyhrála naše čtyřkoalice,“ nechal se slyšet lídr ODS a dosavadní starosta Miroslav Novák.

Dámy vykleply lidovce

Unikátní kandidátka Wonder Women z Bzence na Hodonínsku, složená výhradně z žen, uspěla a má poprvé v historii svou zastupitelku. Na řízení vinařského města se bude podílet lídryně Irena Koukalová-Uličná (51). Místní dámy programem oslovily 8,36 % sousedů, což jim vyneslo křeslo na radnici. „Je to triumfální úspěch,“ říkají. Vyniká o to víc, že ženy porazily i lidovce, kteří měli v Bzenci 25 let starostu.

19:07 Vážení čtenáři, děkujeme, že jste byli s námi během celého volebního víkendu, ale také dnes, kdy se sestavovaly první koalice. Boj o vedení na radnicích ještě nekončí a stále nás také čeká druhé kolo voleb do Senátu. Další dění můžete sledovat na Blesk. cz v běžném zpravodajství. Přejeme Vám za celou redakci pohodový večer a také spokojenost s Vámi vybraným kandidátem. 19:04 Za pražskou koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) bude vyjednávat tým složený ze dvou členů z každé strany. K nim se připojí jako hlavní vyjednavač lídr Spolu, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Po dnešním prvním jednání zastupitelského klubu to ČTK sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Koaliční tým byl sestaven na základě koaliční smlouvy. Kromě Svobody v něm je ještě předseda pražské ODS a poslanec Marek Benda a místopředseda celostátní ODS a pražský zastupitel Zdeněk Zajíček. Jednání se zúčastní předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil a místopředseda a místostarosta Prahy 4 Michal Hroza (TOP 09). Za KDU-ČSL byl zvolen pražský předseda Tomáš Kaplan a pražský zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL). 18:48 V Jihlavě jsou podle lídrů stran oslovených ČTK jednání o složení nového vedení radnice zatím v počátcích. Radek Popelka, jenž vedl vítěznou kandidátku hnutí ANO, označil první uskutečněné rozhovory spíš za zdvořilostní. ODS a lidovci, kteří společně získali druhý nejvyšší počet mandátů, podle náměstka primátorky Petra Ryšky z ODS chtějí nejdřív mluvit s ostatními stranami o jejich programech a prioritách, na nichž by bylo možné najít shodu. Zobrazit celý online

VIDEO: Primátorka Brna Markéta Vaňková po volebním úspěchu ODSA TOP 09.