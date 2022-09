ČSSD opět ovládla Bohumín, bude vládnout sama: Vícha je starostou už 28 let

Vícha patří k nejdéle působícím starostům v regionu, ve funkci je od roku 1994. S ohledem na volební výsledek je velmi pravděpodobné, že starostou zůstane, bude jím tak poosmé. Pošesté v řadě navíc může vládnout bez spolupráce s dalšími subjekty.

„Voliči v Bohumíně opět vsadili na poctivou místní práci, která jde ve městě vidět. Vnímáme to jako závazek pokračovat v nastartovaných projektech v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, dopravy, ekologie i volného času,“ uvedl Vícha, který je starostou 28 let.

Druhé skončilo v Bohumíně hnutí ANO s 20,44 procenty hlasů a pěti mandáty. Nad pětiprocentní hranici se dostala SPD s 9,03 procenty hlasů, která bude mít dva zastupitele, a koalice SPOLU, která získala 7,21 procenta hlasů a má jeden mandát.

„Chceme i následující období postavit na vzájemné spolupráci napříč všemi politickými stranami, a to nejen v zastupitelstvu, ale i v komisích a výborech. Nikdy v minulosti jsme se nebránili realizaci opozičních nápadů, které jsou pro Bohumín užitečné a prospěšné, a budeme tak postupovat i nadále,“ doplnil Vícha.

Podle Víchy se na výsledcích voleb se odrazila i společenská nálada ovlivněná ekonomickou a energetickou krizí, zdražováním a rostoucí inflací. „Poprvé tak bude mít město v rozhodovacích orgánech i dva zástupce SPD,“ podotkl Vícha.

Volební účast dosáhla v Bohumíně 37,75 procenta. Strana ČSSD uspěla i v Karviné, kde pro ni hlasovalo 51,23 procenta voličů a v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu získala 23 mandátů. Kandidátní listinu tam vedl dosavadní primátor Jan Wolf.

