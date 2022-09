V Karviné opět zvítězila ČSSD: Jsem nadšený, říká primátor Wolf

Array

„Jsem samozřejmě z toho výsledku nadšený, protože v dnešní době jít se značkou ČSSD není vůbec jednoduché, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Myslím si, že to je obrázek, že jsme čtyři roky pracovali a ne všechno jsme udělali špatně, takže i tomu přikládám to, že jsme se dostali někde nad těch 50 procent,“ uvedl Wolf.

ČSSD získala 23 mandátů v zastupitelstvu, které má 41 členů. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti zastupiteli. Třetí SPD bude mít čtyři zastupitele. Čtvrté SPOLU má dva mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě KSČM. Voleb se zúčastnilo 35,26 procenta voličů.

V uplynulém volebním období Karvinou vedla koalice sociálních demokratů, KSČM a hnutí ANO. „Samozřejmě, že teď je to všechno živé a čerstvé, ale já jsem zastáncem toho, abychom byli schopni se v zastupitelstvu bavit průřezově, takže si myslím, že se budeme bavit o nějaké koalici,“ dodal. Také v roce 2018 komunální volby v Karviné vyhrála ČSSD, která tehdy získala 19 mandátů.

