Ujednání vyšachovalo ze hry vítězné ANO. Přišlo jen hodinu před tím, než se nic netušící primátor Petr Vokřál (ANO) chystal pro podepsat koaliční dohody s ODS, lidovci a socialisty. Dohoda znamená, že Vaňková míří do primátorského křesla.

ANO chce přetánout Piráty

Klíče od magistrátu přitom v Brně nedrží ani Vaňková ani Vokřál, ale Piráti! Bez jejich účasti se totiž nedá žádná smysluplná koalice složit. A ANO proto boj o Brno ještě nevzdalo. Piráti včera potvrdili, že dostali nabídku od Babišovců jednat o koalici.

Původně je přitom primátor Petr Vokřál do užšího vedení města pozvat nezamýšlel, teď Pirátům nabízí hned tři křesla v radě. „Nabídka přišla, není ale na stole,“ řekl lídr Pirátů Tomáš Koláčný.

ANO asi skončí vedle "Okamurovců"

Koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD má 33 mandátů mezi 55 zastupiteli. V opozici tak skončí vítěz voleb ANO a SPD. Ještě v pondělí přitom zástupci ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD informovali o tom, že se na koalici dohodli oni, přičemž primátorem měl zůstat lídr ANO Petr Vokřál. V úterý ale bylo vše jinak a ODS přišla s novou koalicí, přičemž primátorkou má být její jednička Markéta Vaňková.

„Nepláču, nejsem kariérní politik. Pokud si ale s někým podám ruku na znamení dohody, pak ji považuji za stvrzenou,“ řekl Vokřál v reakci na vyšachování ANO ostatními partnery. Babiš označil jednání stran za megapodraz na ANO.

Křesla si už rozdělili

Nejvyšší vedení Brna - zatím platná dohoda: Primátorka Markéta Vaňková (ODS), 1. náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL), náměstci Tomáš Koláčný (Piráti), Oliver Pospíšil (ČSSD) + jeden zatím neurčený náměstek za ODS.

Priority chystané koalice

Koaliční partneři dnes představili teze programového prohlášení, které obsahují podporu výstavbě haly, velodromu i Janáčkova kulturního centra. Markéta Vaňková (ODS) řekla, že nová koalice by chtěla pokračovat v rezidentním parkování.

„Vyzýváme ale současnou radu města, aby posunula zahájení druhé fáze z 1. listopadu na 1. dubna příštího roku,“ uvedla Vaňková. ODS už dříve navrhovala, aby rezidenti nemuseli například první rok platit poplatky. Způsob nastavení rezidentního parkování kritizovalo více stran.

Vaňková se „pomsty“ Babiše nebojí

Vaňková, která by se měla stát novou primátorkou, se neobává toho, že by Brno po odsunutí ANO do opozice nemělo dostávat peníze od státu. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povolební situaci v Brně označil za megapodraz.

„Toto by problém být neměl, protože vláda by neměla rozhodovat s ohledem na zastoupení stran, ale musí rozhodovat se zájmem celé České republiky,“ uvedla Vaňková. Brno má od státu dostat stovky milionů například na koncertní sál, naposledy Babiš přislíbil půl miliardy na výstavbu haly pro Kometu.

Jak to bude v Brně asi vpadat a co se bude dít?

Očekávané změny

*Rezidentní parkování – strany chtějí zrušit poplatky a posunout platnost vyhlášky z listopadu na duben.

*Bytová politika – více privatizace městských bytů

*Sociální bydlení – revize či utlumení projektů Rapid Re Housing, Housing First.

Priority chystané koalice

*Velký městský okruh

*Dopravní obsluha nového vlakového nádraží

* Výstavba multifunkční haly pro Kometu

*cyklistický okruh

*Janáčkovo kulturní centrum

Co je při absenci ANO v ohrožení?

*Financování velkých projektů ze státních účastí

*Přesun hlavního nádraží, stavby Velkého městského okruhu, Janáčkovo kulturní centrum

*Financování Velké ceny motocyklů

