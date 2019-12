Štír

Nevystavujte své emoce jen tak na zdař bůh, nemuselo by se to vyplatit. S velkými změnami a plány počkejte až po Vánocích. Nyní je to spíše o pravém kouzlu spokojenosti a důvěry. Získejte si na svou stranu členy rodiny, ale jen tím, jací doopravdy jste.