K neštěstí došlo během pátečního večerea před půl osmou.. „Pod Vyšehradem pomáháme záchranářům s transportem osoby, která spadla z hradeb,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„Jako první na místo dorazila hlídka pohotovostní motorizované jednotky, která u muže zahájila resuscitaci, ta byla úspěšná a muže jsme následně předali do péče záchranářů,“ řekl severu novinky.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Do své péče přijali záchranáři dle jejich mluvčí mladého muže po pádu z velké výšky. „Museli jej uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty, žilní vstup, podat léky a potřebné tekutiny," sdělila mluvčí záchranky Jana Poštová. Následoval převoz do jedné z pražských nemocnic.

