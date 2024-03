Dramatické chvíle zažili v pátek 15. března večer návštěvníci Vyšehradu. Před jejich zraky se tu vrhl ze skály zhruba třicetiletý muž. Ten skočil z 12 metrů poté, co mu v restauraci odmítli nalít další skleničku!

K neštěstí došlo 15. března před půl osmou večer. „Pod Vyšehradem pomáháme záchranářům s transportem osoby, která spadla z hradeb,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„Jako první na místo dorazili policisté pohotovostní motorizované jednotky, kteří pod hradbami nalezli nehybné mužské tělo. Muž byl v bezvědomí, nedýchal a nereagoval na žádný podnět. Hlídka proto okamžitě zahájila resuscitaci v podobě nepřímé masáže srdce, kterou prováděla až do příjezdu záchranářů. Ti si resuscitovaného převzali do své péče a v první pomoci pokračovali. Následně byl zraněný ve stabilizovaném, ale vážném stavu převezen do nemocnice,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský.

Do své péče přijali záchranáři dle jejich mluvčí mladého muže po pádu z velké výšky.sdělila mluvčí záchranky Jana Poštová. Následoval převoz do jedné z pražských nemocnic.

O deset dní později policisté upřesnili, co se přesně na místě stalo: „Policisté prověřováním události zjistili, že zraněný seděl v restauraci, kde ve větší míře požíval alkoholické nápoje. Když už nedostal další skleničku alkoholu, odešel z restaurace směrem k hradbám, tam vylezl na vyskládané přepravní palety, ze kterých skočil z přibližně dvanácti metrů dolů,“ uvedl Rybanský.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.

Video Video se připravuje ... Z hradeb Vyšehradu spadl muž. Se zraněními putoval do nemocnice. (15. březen 2024) Policie ČR