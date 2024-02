Nabušený světoběžník Jaroslav Jartim má za sebou přes dvě desítky profesionálních zápasů. Z více než desítky vítězství se radoval ve Španělsku nebo v Číně. Dva ze tří zápasů ovládl i v soutěžích organizace Oktagon MMA.

V posilovně se seznámil s kumpánem Robertem D. Oba svalovce si najal na Stodolní ulici ostravský Řek s tím, že je třeba zarazit prodej drog dětem, a navedl je na dva takové místní překupníky.

„Jsem nepřítel drog, sám mám syna, a ani ke sportu prostě drogy nepatří a drogy odmítám, připadají mi ohavné. Proto jsem šel oběma prodejcům domluvit,“ hájil své činy u krajského soudu Jaroslav Jartim a detailně popsal, jak napadení probíhala.

Zapojili i "volavku"

„Od Řeka jsme věděli, že jeden z těch dealerů bydlí někde v centru Ostravy,“ uvedl bijec. Do akce ještě zapojili „volavku“ Nathalii H., která dealera vylákala, a společně vyrazili ke Slezskoostravskému hradu.

Tam na něj dvojice nastoupila, napadla jej, obrala o drogy, dva mobily a 55 tisíc, které měl v kapse. Ve druhém případě zvonila Nathalia u bytu překupníka, a když otevřel, útočníci vrazili dovnitř, rozházeli po zemi drogy a sebrali nalezených 40 tisíc.

Jartim tvrdí, že kdyby chtěl, mohl první z dealerů dopadnout mnohem hůř. „Říkal jsem mu, aby neprodával drogy. Bouchl jsem ho do obličeje, to jo, ale to byl omyl. Vlastně ne, jen taková slabá rána. Kdybych mu chtěl ublížit, tak mu dám ránu pořádnou,“ uvedl.

Rychlá rota

Když Jaroslav Jartim u soudu tvrdil, že loupil kvůli potírání prodeje drog dětem, i předseda soudního senátu se jeho tvrzením podivoval. „Zní to opravdu zvláštně, jako Rychlá rota,“ řekl soudce Ondřej Běčák. Jak s nadsázkou dodal, pokud by tomu tak bylo, mohl gang začít objíždět i další města v Česku.

Peníze odevzdali Řekovi, který každému vyplatil 10 tisíc v prvním, a osm tisíc ve druhém případě. Za to je sazba pro organizovanou skupinu od 5 do 12 let. I když se oba bijci přiznali, tvrdí, že šlo o obyčejnou loupež, kde je sazba od 2 do 10 let.

VIDEO: Kratom jako oblíbená droga náctiletých.

délka: 08:00.68 Video Video se připravuje ... Kratom jako oblíbená droga náctiletých Videoredakce ženských titulů