Kladivo zmizelo během víkendové noci z kamene naproti edrovické samoobsluhy. „Manžel si s tím dal docela dost práci, usadil do kamene u cesty. Turisti, maminky s dětmi a kolemjdoucí si kladivo fotili, zkoušeli si ho… Prostě taková blbina, ale pro ně. Chtěla bych vědět, k čemu to bude tomu, co to ukradl,“ kroutí hlavou Kristina Sýkorová.

Vrať to, vzkazují místní

Místní podobná událost už ani nepřekvapuje. „Lidi kradou i to co nepotřebují. V podstatě vezmou cokoli a klidně si to dají na zahrádku, jenom proto, že sami mají obě ruce levé,“ míní někteří.

Kristina Sýkorová spíše přemítá o tom, že zloděj zamířil s kladivem rovnou do sběrny. „Pokud ti za to stojí těch pár kaček, co dostaneš ve sběrně, tak nám to raději vrať, ty peníze ti klidně dáme, pro nás to má větší cenu,“ vzkázala nenechavci.

VIDEO: Ošetřovatelka v Praze měsíce okrádala seniora.

délka: 00:43.00 Video Video se připravuje ... Ošetřovatelka v Praze měsíce okrádala seniora Policie ČR