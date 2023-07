Vodnář

Do práce se vám vůbec nechce a nejraději byste si vzali dovolenou. Pokud to půjde, tak to udělejte. Jenomže to nebudete mít snadné. Nadřízený vás totiž zahltí úkoly jiných kolegů a vy budete naštvaní. Ani doma se nesetkáte s pochopením a podporou.