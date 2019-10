Krutě si zahrál život s Andreou Šulajovou z Krnova. Od malička vyrůstala u babičky a dědy, protože vlastní rodiče o ni ztratili zájem. To ale jako rána osudu nestačilo. Před třemi lety u ní propukla rakovina – osteosarkom dlouhé kosti. Statečně bojovala, rvala se o každý den, aby se těch hajzlů, jak rakovinovým nádorům říkala, zbavila. Příběh nemá šťastný konec. Andrea boj s rakovinou prohrála, zemřela v noci na úterý. Bylo jí jen 23 let…

„Jsem ráda, že Andrejka zemřela v klidu, ve spánku. Už ji netrápí žádné bolesti. Našla jsem ji v posteli hodinu po půlnoci. Nedýchala. Tři roky boje a nakonec ti hajzli vyhráli,“ řekla Blesku babička Anna (65).

Poslední dny byly pro mladou ženu už jen utrpením. „Nádorové buňky už měla všude. I na mozku. To nejhorší období trvalo měsíc. To už spělo k úplnému konci. Andrejka byla několik týdnů ve svém světě, jak se říká. Nemohla na nohy, jenom ležela,“ potvrdila babička.

Už ani nemluvila

S okolím komunikovala do minulého týdne. „Pak už byla mimo realitu. Šlo to velice rychle. Měla jsem ji doma, přebalovala, dávala injekce, bylo to náročné. Jsem za ni ráda, že nebyla při vědomí,“ rozplakala se obětavá babička.

O Andrejku se starala od malička. „Celý život jsme byly spolu. Od malinka, jen co se narodila. Byla to hodná holka. Nevím, proč si ten nahoře bere ty hodné, a tu nechává dacany,“ dodává babička Anna.

I díky její podpoře se Andrea vyučila kuchařkou a zahradnicí. Jenže po vypuknutí nemoci nemohla sehnat práci. Stát jí posílal měsíčně necelých 3500 korun invalidního důchodu…

Vyznání babičce

Andrejka si moc dobře uvědomovala, jakou oporu v babičce má. Před měsícem jí napsala na sociální síť toto vyznání:

„Chtěla bych z celého srdce poděkovat babičce, co pro mě dělá, hodně jsme si toho prožily, i teď toho prožíváme moc, boj s rakovinou jsme bohužel prohrály, ta potvora vyhrála!! A teď ještě do toho mám epileptické záchvaty… Ale i tak se snažím být silná, budu bojovat, pokud budu moct!!!! Mám tu ještě důvod zůstat na tom světě!!! A hlavně mám kolem sebe lidi, na kterých mi moc záleží, mám všechny ráda…“

Dětská nemoc

Osteosarkomem dlouhé kosti trpí hlavně děti. Dospělí onemocní jen tři z milionu. Zhoubný nádor zjistili Andrejce ve 20 letech. „Celý život se mi změnil. Levá plíce byla plná metastáz. Pět bulek vyoperovali, tři tam museli nechat, jinak bych přišla o půlku plic. Vyndali mi také nádor, ukrytý v koleni. Měla jsem 30 stehů,“ řekla pro Blesk.cz Andrea ještě v lednu tohoto roku.

Zákroky znamenaly obrovský zásah do oslabeného těla. „Kůži mám samý steh. Nádory v plicích metastázují. Dýchat ani chodit pořádně nemůžu. Všechno mě bolí a jsem unavená. Čekají mě další chemoterapie, je to vysilující. Denně bojuji o holý život,“ popisovala v zimě.

Co je osteosarkom?

Osteosarkom je označení pro jeden z nejčastějších zhoubných nádorů kostí. V poměru s ostatními zhoubnými nádory se ale vyskytují nádory kostí velmi zřídka, asi jen v 1 %. Zhoubný znamená maligní, tedy metastázující, a bohužel osteosarkom patří k jednomu z nejagresivnějších nádorů vůbec. Osteosarkom se může označovat jako nádor kostí, zhoubný nádor kostí či rakovina kostí.

VIDEO: Blesk navštívil Andrejku a její babičku letos v lednu.