Blíženci

Konec měsíce vás ničím nepřekvapí. Žijete si prostě podle svého a je vám úplně jedno, co si o vás všichni kolem myslí. Stále vás to táhne k cestování a nejraději byste vyrazili na dovolenou do ciziny. Pokud ji máte za sebou, musíte se zregenerovat.