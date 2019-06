Ostudná zchátralá Arnoldova vila se pomalu dostává do popředí zájmu. Na opravu samotné stavby, která je v dezolátním stavu, chce město peníze z norských fondů. Nyní vypsalo další dva projekty, které by měly zachránit interiéry a zahradu.

Vila, která je v těsném sousedství s architektonickou lahůdkou – vilou Tugendhat i vilou Löw-Beer, má úplně jiný osud. Chátrá a rozpadá se už řadu let. V roce 2012 musela prostory opustit mateřská školka a hygienici ji nechali zavřít. Už tehdy rodiče dětí na vlastní náklady připravili projekt na opravu vily.

Vypracovali ji po večerech bez nároku na honorář profesionální architekti, kteří měli ve školce tehdy děti. Radnice Brna-sever ovšem vyčíslila náklady na opravy na 80 milionů korun, tedy desetkrát více, než činil záchranný projekt rodičů. Magistrát pak podle očekávání takovou sumu smetl ze stolu.

Kavárna a výstavy

Rekonstrukce secesní vily z roku 1862 se tak dostává na přetřes až nyní. Na opravu budovy město žádá prostředky z norských fondů. „Tento projekt se ale nevěnuje interiéru vily ani zahradě. Proto vypisujeme dva dílčí projekty. Chceme, aby oprava Arnoldovy vily byla provedena ve všech směrech a mohla sloužit návštěvníkům co nejlépe," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. Investice vyjde zhruba na 20 milionů.

Vybavení interiéru by mělo být kombinací původního stylu art-deco a moderního nábytku. Veškeré vybavení by ale mělo být funkční a měl by sloužit návštěvníkům vily. Ve vile by po opravě měla být mimo jiné kavárna, prostory pro workshopy a stálé expozice.

Zahrady spojí

Rozlehlá zahrada, která má přes 5000 čtverečních metrů, by se po úpravách měla spojit se sousední zahradou vily Löw-Beer a vily Tugendhat. Zatímco ale zahrada vily Löw-Beer je volně přístupná, ve vile Tugendhat se za vstup platí. Vyřešit by to měl turniket, který bude v průchodu mezi oběma zahradami instalován letos na podzim.

„V budoucnu to pak bude fungovat tak, že vstup z vily Tugendhat bude volný do obou sousedních zahrad, ze zahrady Löw-Beer do Tugendhat bude přístup přes turniket po zaplacení. Průchod mezi vilami Löw-Beer a Arnoldovou vilou pak bude volný, omezený pouze denní dobou," dodal Hladík.

Majitelé se střídali

Arnoldova vila je v majetku města, ve správě ji má městská část Brno-sever. Stojí v nejstarší brněnské vilové zástavbě v Černých Polích u parku Lužánky a je na seznamu nejohroženějších památek Česka. Manželé Arnoldovi ji vlastnili 21 let a poté ji prodali, střídali se v ní různí vlastníci. Pokud se podaří vilu opravit, bude už pátou zrekonstruovanou z druhé poloviny 19. století a první třetiny 20. století. Kromě vil Tugendhat a Löw-Beer mohou lidé vidět i vilu Stiassni a Jurkovičovu vilu.

