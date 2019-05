Váhy

Už v minulém týdnu jste se dostali do časové tísně, co se pracovních úkolů týká. Povinnosti se vám začínají kupit a vy si s nimi neumíte poradit. Je pravda, že si to nepřipouštíte, ale měli byste se nad tím zamyslet. Pomoc od šéfa neodmítejte.