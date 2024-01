Den slabé vůle, v originále Quitters Day, je termín, který se používá k označení dne v roce, kdy lidé nejčastěji ztratí motivaci a odstoupí od svých novoročních předsevzetí. Důvodů je mnoho – dodržet nová pravidla vyžaduje čas i odhodlání a obojí nepřináší pokrok tak rychle, jak bychom si přáli. A proto právě dnes, v Den slabé vůle, je potřeba se zamyslet a zhodnotit, zda jsme si neukrojili přece jen moc velký krajíc.

Nastavte si správné cíle

Je důležité si uvědomit, že pokud máte novoroční předsevzetí a cíle, nejedná se o jednorázovou událost, ale o dlouhodobý proces změny. Pokud se dostanete do bodu, kdy začínáte ztrácet motivaci, může být užitečné znovu zhodnotit své cíle, rozdělit je na menší kroky a hledat podporu od přátel, rodiny nebo profesionálů:

✓ Definujte cíl!

Místo abyste si řekli, že chcete zhubnout, stanovte konkrétní cíl – ztratit 5 kilogramů do konce května.

✓ Menší úkoly

Velké cíle mohou působit demotivujícím dojmem. Rozdělte je na menší, snáze dosažitelné úkoly.

✓ Vytvořte plán

Vytvořte plán, jaké kroky budete podnikat každý den nebo týden.

✓ Nastavte reálná očekávání

Buďte realističtí. Nastavení nereálných očekávání může vést k frustraci a ztrátě motivace.

✓ Hledejte podporu

Podělte se o své cíle s přáteli, rodinou nebo kolegy. Můžete zvážit společné postavení se do výzvy s někým dalším.

Slovo odborníka: Chybou je se vzdát

„Pokud s předsevzetím spojujeme nějakou změnu, tak musíme začít u sebe. Nikdo jiný by neměl určovat nebo doporučovat vhodné »univerzální« předsevzetí pro každého,“ říká psycholog a psychoterapeut Mgr. Boris Štepanovič. „Neměli bychom se zavazovat k něčemu jenom kvůli tomu, že nás do toho tlačí okolí, nebo snad proto, že se to má a teď to dělají všichni,“ dodává.

Podle Štepanoviče je vhodné si na začátek zvolit kroky, které jsou méně náročné a je velká pravděpodobnost, že je zvládneme. A co dělat, když je porušíme? „Každý z nás někdy selháváme a děláme chyby. Pokud předsevzetí porušíme, tak je nejlepší to zbytečně nedramatizovat, nevyčítat si. Zkusme vzít porušení předsevzetí jako příležitost lépe se poznat a naučit se přijmout i vlastní selhání. Největší chybou by bylo říct si, že když jsme předsevzetí porušili, tak už nemá význam dál pokračovat. Chybou není zakopnout a spadnout. Chybou je nezvednout se.“

Rok 2024 podle známé numeroložky Lenky Suchardové: Exkluzivní pohled měsíc po měsíci!

Umíme šetřit

Předsevzetí si do nového roku dává každý druhý Čech. Mezi nejčastější patří zhubnout, přestat kouřit, začít cvičit, zdravě jíst, vydělat víc peněz, méně se stresovat nebo mít na sebe dostatek času. Podle loňského průzkumu investiční sítě eToro je překvapivé, že nejlépe se nám daří šetřit. Finanční předsevzetí v roce 2022 dokázalo dodržet 79 % Čechů celé tři měsíce a víc, plány na pohyb, zdraví a pohodu zvládlo dodržet tři měsíce jen 58 % Čechů.

Nemocný Kozub (27) o náročné léčbě: Týden plný chemie!

Nepřestávejte přestávat

Oblíbená věta profesorky Evy Králíkové, která pomáhá kuřákům přestat kouřit, zní: Nepřestávejte přestávat! V České republice sice kuřáků ubývá, ale stále kouří asi dva miliony lidí. Pokud patříte k těm, kteří se letos rozhodli se svým zlozvykem seknout, vězte, že tímto krokem navíc splníte hned dvě další položky – zlepšíte svůj zdravotní stav a ušetříte!

„Přestat kouřit bez pomoci se podaří 3–5 kuřákům ze sta,“ říká profesorka Králíková. „Pokud vám to nejde, můžete se obrátit na svého lékaře nebo na některé z center pro závislé na tabáku. Kontakty najdete na slzt.cz.“

Kouření je nejvíc nebezpečnou závislostí. Ani na alkohol neumírá tolik lidí jako na kouření. „V Česku na následky kouření umírá téměř 20 000 lidí ročně, na druhém místě je alkohol, kdy v důsledku umírá pět, šest tisíc lidí,“ prozradil v Epicentru Blesku vědecký poradce národního protidrogového koordinátora Viktor Mravčík. Podle něj v ČR kouří čtvrtina obyvatel a pětina dokonce denně. Třetina kuřáků se přitom snaží se zlozvykem přestat, ale pouze 4 % jsou úspěšná.

Katce (19) se zastavilo srdce: Noční můry a pocity „z márnice“! Klinickou smrt přežili i Radka a Roman

Jak z toho ven

Podle Mravčíka je ideální přestat kouřit úplně. V případech, kdy dotyčný nedokáže nebo nechce s nikotinem skončit, mohou mu být podporou alternativní náhrady, jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák. „Je lepší prostě s kouřením přestat i za cenu, že ten nikotin do těla dostanete jinak, než v kouření pokračovat,“ tvrdí Mravčík s tím, že není pravda, že alternativy mají podobnou rizikovost jako cigarety. „Jsou mnohem méně rizikové,“ dodává.

délka: 35:44.08 Video Video se připravuje ... Epidemiolog o nejzávažnějších následcích kouření: Rakovinou plic výčet nekončí Pavlína Horáková