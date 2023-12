Za cigarety si kuřáci v roce 2024 připlatí: Krabička zdraží nejméně o 8 Kč

Růst spotřební daně zvýší cenu krabičky cigaret v příštím roce nejméně o osm korun. Vládní konsolidační balíček počítá se zvyšováním daně až do roku 2027, pouze daňová zátěž na jedno balení cigaret by se měla během toho zvýšit celkem o 23 korun. Zdraží také zahřívaný tabák, v roce 2024 balení o tři koruny. Nově se bude platit spotřební daň i z elektronických cigaret. ČTK to sdělil mluvčí společnosti JT International Jiří Sochor. Příští rok budou nové sazby spotřební daně platit až od 1. února.