Nepříjemnou zkušenost má s touto nekalou prodejní taktikou rodina Moravcova z Karlových Varů. Paní Jaromíra (71) je vážně nemocná. Na začátku ledna objednala náplasti na klouby za více než dva tisíce korun. Když byla žena, jež trpí demencí, v nemocnici, zásilku převzal a zaplatil její manžel (77) v domnění, že se jedná o jiný balík, na který čekal.

Jejich dcera se tak snažila balíček s náplastmi reklamovat. Kde vzali adresu Pokoušela se volat na číslo společnosti, ze kterého se hovor uskutečnil. Ozval se mužský hlas se slovy: »Tohle je naléhavá zpráva o vaší zásilce.«

„Poté pokračoval o tom, jak je potřebné si zakoupit tyto náplasti na klouby, přičemž několikrát zdůraznil, aby senior zmáčkl na telefonu jedničku, a tím vlastně potvrdil platbu a doručení,“ popisuje vlastně zbytečný hovor dcera Kateřina. „Nejzajímavější na všem je, že měli adresu. Protože tu by mu maminka stěží řekla, trpí jedním z druhů demence,“ doplňuje Kateřina s tím, že náplasti poslala zpět na adresu s průvodním dopisem, v němž požaduje vrácení peněz.

Peníze nevrací

„Na firmu LOGISTIKA PATRON SYSTEM s. r. o. je však jediný kontakt, a to na P. O. BOX v Českém Těšíně. Samozřejmě se nikdo neozval a nic nevrátil. Naopak zkusili náplasti mamince prodat znovu a znovu je chtěli doručit. To už jsme ale včas zarazili,“ dodává paní Kateřina. Ani redaktorům se společnost do včerejška nepodařilo zkontaktovat, nikdo nereaguje...

Firmu prošetřují úřady

„Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se touto věcí už zabýval. Podle dostupných informací se nejedná o léčivý přípravek ani notifikovaný zdravotnický prostředek. Ústav tedy postoupil usnesení Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k posouzení zdravotní nezávadnosti uvedeného výrobku a Českému telekomunikačnímu úřadu vzhledem k nevyžádanému marketingovému hovoru,“ říká mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

