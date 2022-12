Příspěvek na bydlení přes SMS? Šmejdi vám chtějí vyluxovat konto! Na tyto zprávy nereagujte!

Všudypřítomná drahota na nás útočí ze všech stran. Kdo by tedy odolal, když mu esemeskou přijde pobídka, že se lehce může dostat k penězům od státu? Jenže pozor! Zprávy, které vybízejí příjemce, ať si u ministerstva práce (MPSV) zažádají o dávky, nejsou nic jiného než podvod. A může vás to přijít draho.

Už od konce léta rezort ministra Mariana Jurečky (41, KDU-ČSL) varuje před falešnými esemeskami a e-maily. Ty lákají příjemce na příspěvky na bydlení, po kliknutí na odkaz jsou pak přesměrováni na podvodný web. A kdo na něm zadá vyžadované údaje, může místo kýžených dávek přijít i o poslední peníze na svém účtu. A to se bohužel v praxi stává!

Drahota v kurzu

Policie od začátku letošního roku eviduje přes 7 tisíc případů pokusů o kyberpodvod. „Nejedná se o výčet všech úspěšných pokusů, nicméně s ohledem na charakter internetových podvodů bude drtivá většina z nich dokonaná,“ potvrdil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Jak říká Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CZ.NIC, jen do poloviny listopadu správce českých domén zablokoval 47 stránek tvářících se jako web MPSV, nové a nové ale pořád vznikají. Současná situace totiž prý podvodníkům nahrává. „V současné době, kdy se stále více mluví o zdražování a o problémech se splácením závazků, a kdy lidé častěji myslí na to, jak ušetřit, cítí podvodníci velkou šanci této situace využít ve svůj prospěch,“ řekl Bašta Blesku.

Bez výzev

Ministerstvo práce stále dokola zdůrazňuje, že webové stránky má jen jedny: mpsv.cz. A všechny ostatní jsou podvodné. Rezort také upozorňuje, že lidi přes e-maily či zprávy v mobilu nikdy k tomu, aby si zažádali o dávky a příspěvky, nevybízí.

Takto může vypadat podvodná sms! Nereagujte! | Archiv CNC

Opatrnost nadevše

Mluvčí ministerstva práce Eva Davidová pro Blesk uvedla, že rezort nemá páky, jak vzniku podvodných domén předcházet. „Pokud je doména v Česku, tedy má koncovku .CZ, je zablokována obvykle v řádu hodin,“ napsala. Přibývá ale stránek registrovaných v zahraničí (např. s koncovkou .ONLINE – pozn. red.), na které je český regulátor krátký. Takový web se podaří zrušit až po 3 dnech. A policie ani banky – pokud už na lep podvodníků skočíte a zašlete jim citlivé údaje – vám nemusí peníze zachránit. „I když lidé třeba rozkliknou ten odkaz, tak jim vlastně nehrozí ještě nic. Ale ve chvíli, kdy opravdu zadali své přihlašovací údaje, by měli okamžitě kontaktovat svoji banku a nechat si zablokovat přístup k účtu. Ale to už je většinou, myslím si, pozdě,“ uzavírá expert Bašta.

Každý údaj lze zneužít

Michal Merta, šéf Cyber Fusion centra společnosti Accenture

Co mám dělat, když mi přijde SMS od MPSV s odkazem na jejich stránky?

Michal Merta, šéf Cyber Fusion centra společnosti Accenture: „MPSV neposílá SMS s informacemi o příspěvku na bydlení, všechny informace včetně formuláře se žádostmi jsou na jeho webu. Pokud taková zpráva přijde, je nejlepší ji ignorovat, případně nahlásit své bance. Obecně žádná věrohodná instituce neposílá odkazy k přihlášení skrze SMS nebo e-mail, a kdykoliv podobná zpráva přijde, je třeba se mít na pozoru.“

Pokud mi nedojde, že může jít o podvod, a link prokliknu, co mám dělat?

„Pokud kliknete na link, pravděpodobně se dostanete na podvodnou stránku, která může vypadat jako přihlášení pomocí bankovní identity, napřímo do internetového bankovnictví či do portálu občana. Pokud v této fázi rozpoznáte, že něco není v pořádku, a žádná data nevyplníte, nemusíte se ničeho obávat. Pokud ovšem naletíte a zkusíte se přihlásit, je potřeba okamžitě kontaktovat svou banku, jelikož útočník v tuto chvíli pravděpodobně má přístup do vašeho internetového bankovnictví a služeb spojených s bankovní identitou, případně do portálu občana.“

Pokud v linku vyplním jméno a datum narození, hrozí už něco?

„Každý vámi zadaný osobní údaj může být potenciálně zneužit. Ovšem jméno a datum narození samo o sobě útočníkovi nestačí, potřebuje více informací. Ty se ale může pokusit zjistit jinými kanály, například přes telefonní hovor a podobně.“

Začalo to přídavkem

V jednom případě se přece jen MPSV rozhodlo oslovit Čechy přes SMS a e-mail. To když začalo s vyplácením jednorázového 5tisícového přídavku na dítě. „Zjistili jsme, že je tady skupina rodičů, zhruba 90 tisíc, kteří by měli nárok na přídavek na dítě. Rozhodli jsme se, že uděláme krok, který stát ještě nikdy neudělal, a že oslovíme tyto rodiče formou e-mailu nebo textové zprávy, že s vysokou pravděpodobností mají nárok na tuto formu podpory,“ řekl na konci září Jurečka. Jeho mluvčí Eva Davidová včera toto rozhodnutí obhajovala. „Data ukázala, že desítky tisíc rodičů, kteří získali jednorázový příspěvek na dítě, mají nárok na přídavek na dítě, a nečerpají ho. Tyto osoby jsme se rozhodli adresně oslovit formou SMS nebo e-mailu,“ sdělila.

Čtenářka Zuzana (41) šmejdům naletěla: Na účtu mi zbylo 5 korun

„Po dlouhém a náročném dni jsem ještě na chvíli usedla k práci. Ve 21:51 mi dorazila SMS zpráva, kde byl text: Příspěvek na bydlení je na vašem účtu aktivní. V domnění, že se jedná o zprávu zaslanou ministerstvem, jsem otevřela odkaz ve zprávě. Ocitla jsem se na webovém rozhraní, které přesně kopírovalo stránky MPSV, včetně loga i kalkulačky na příspěvek. Tam po mně systém požadoval přihlášení do bankovní identity, stačilo mé jméno, den a měsíc narození, a už se mi zobrazila stránka s vyměřeným příspěvkem a pokynem, ať se podívám do své bankovní aplikace, kde na mě čeká potvrzení přijetí částky. Tu jsem potvrdila a stránka zamrzla. To mě donutilo se podívat na pohyby na mém účtě. S hrůzou jsem zjistila, že někdo stihl za pár sekund přesunout veškeré úspory z mého spořicího účtu na běžný a poté celou sumu společně s běžným účtem poslal na účet vedený ve stejné bance a pod mým jménem. Okamžitě jsem volala do banky, operátor účet zablokoval a doporučil okamžitou návštěvu policejní stanice. Tam mi vysvětlili, že v tom nejsem sama a že šance, že své úspory ještě někdy uvidím, je minimální. Nikdy bych nevěřila, že se mi něco takového může stát. Zpětně jsem viděla všechny varovné vykřičníky... Pocit vlastní hlouposti a výčitek a k tomu 5 korun na účtu pár dní před Vánoci jsem si pod stromeček nepřála.