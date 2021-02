Zpět

RegioJet vypraví v létě opět vlaky do Chorvatska. Pojedou do Rijeky a nově také do Splitu. Návazné autobusy pak napojí celé jadranské pobřeží. Vlaky budou vyjíždět nejen z Prahy, ale nově do nich můžete nastoupit i v Brně nebo Břeclavi.