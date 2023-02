Valentýnský víkend! Kuličkiáda na ledě, Jizerská 50 i unikátní veteráni

*Loučeň – Příběh lásky Kněžny Marie a knížete Alexandra, kteří prožili na zámku Loučeň 59 let společného života, si můžete poslechnout při speciálních prohlídkách. Ty jsou doprovázeny romantickou hudbou, verši a dalším „zamilovaným“ programem…

Areál Žluté lázně v pražském Podolí se převléká ze zimního do zamilovaného aranžmá. Park osvícení více než 400 tisíci diodami bude celý únor „vyprávět“ vyprávět příběh mnoha podob lásky. Návštěvníci mohou procházet parkem s novými světelnými prvky se symboly lásky. O víkendech je možné vyjet na Vltavu vyzdobenou lodí.

*Nové Město na Moravě – v sobotu je sraz ve 14 h na Vratislavově náměstí za kostelem, odkud vyjde průvod masek okolo náměstí, do pochodu bude hrát dechový orchestr Z-UŠáci.

Východočeské divadlo v Pardubicích v neděli pořádá Kuličkiádu na ledě. Soutěž se uskuteční od 14 hodin v malé hale zimního stadionu. Na ledové ploše bude 12 drah, hráči budou rozděleni do dětských a dospělých kategorií, do klání se zapojí také herci.

4. Lipno Ice Maraton

Na zamrzlou hladinu lipenské přehrady se v sobotu vrátí extrémní běžecký závod Lipno Ice Maraton. Start běhu je v kempu Jestřábí u Černé v Pošumaví. Jde o osmý ročník specifického maratonu, který je pokaždé jiný. Záleží právě na přívětivosti počasí. Pokud by led nebyl dostatečně silný, čekal by běžce mnohem náročnější terén. Šlo by o kombinaci mokřiny, rašeliny, bahna, písku, vody a ledu.