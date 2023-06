Tipy na víkend: Zamiřte na Bahna! Stříbření v Kutné Hoře, veteráni na Slavkově i noc sokolů

Prahu v pátek a v sobotu opět ovládne hudba! Osmý ročník festivalu představí na 150 českých i zahraničních umělců, kteří vystoupí přímo na ulicích, na náměstích, v parcích a na dalších místech po celé Praze. Městem zazní vše od popu přes rock, rap, jazz, folk, R&B po word music, a to v podání známých muzikantů i začínajících buskerů. Heslem festivalu je „Umění patří do ulic!“ Více čtěte ZDE Prahu čeká 8. ročník hudebního festivalu Praha žije hudbou, 23.-24. 6. 2023 Autor: Praha žije hudbou

Bedekr Blesku na rok 2023 vás zavede nejen do zámeckých a hradních zahrad.

Nový cestovatelský bedekr Blesku vás pozve na mnoho výletů po českých a moravských zámeckých, hradních a dalších zajímavých zahradách. Nadchne vás jejich krása, poznáte mnohá tajemství a hlavně si je zamilujete. Součástí brožury, kterou koupíte v běžné prodejní síti za 99 korun, je i mnoho slevových kuponů. Vzhůru do zahrad!

O víkendu se otevírají brány do historie Kutné Hory a doby největší slávy královského horního města. Přijede král Václav IV. s chotí Žofií a celým dvorem. Na programu jsou rytířským souboje, nejrůznější disciplíny na koních, středověký jarmark, um předvedou žongléři a komedianti a večer nebude chybět ohňostroj.

8. Oslavy slunovratu

*Kouřim – Jak prožívali období letního slunovratu naši předkové? Proč se pálil svatojánský oheň? Co dívkám prozradil pelyňkový věnec? To a mnoho dalšího o zvycích slunovratu se dozvíte od pátku do 3. července ve zdejším skanzenu.

*Kutná Hora – V sobotu od 13 hodin je připraveno Slunovratové bubnování u Menhirů. Uvidíte obřad s bubny, noční fireshow nebo chození po žhavých uhlících.

*Liberec - V sobotu od 14 hodin se na místě bývalého lesního divadla u vyhlídky Martinská stěna bude konat představení nazvané Slavnosti slunovratu. Program je koncipován především pro děti.

*Rožnov pod Radhoštěm - Oslava slunovratu, noc plná magie, milostných rituálů a ohňů se koná ve Valašském muzeu v přírodě v pátek od 21 hodin.