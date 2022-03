Na pražském Výstavišti v Holešovicích začne v sobotu Matějská pouť. Připravena je asi stovky atrakcí a stánků, což je méně než dřív. Novinkami je několik atrakcí z Nizozemska, mezi nimi třeba nový šedesátimetrový booster Apollo 13. Dokončuje se i obří kolo, kabinky budou nově uzavřené a vyhřívané. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Kvůli rekonstrukci areálu je netradičně vstup nově vstup z ulice Za Elektrárnou. Pouť potrvá do 18. dubna. Více čtěte ZDE

Každoroční březnová výstava orchideí je zpět. Ve sklenících Botanické zahrady v pražské Troje roste na na 2300 druhů těchto květin. Výstava vezme návštěvníky na cestu kolem světa, kde by orchideje nejspíš nečekali. Pokochat se krásou můžete už jen do neděle.

Jubilejní 30. ročník tradičních veletrhů Holiday World & Region World se uskuteční o víkendu v areálu Výstaviště v pražských Letňanech . Své expozice a stánky letos na veletrzích představí 227 vystavovatelů z 21 zemí, a to na výstavní ploše 5 740 m². Součástí je bohatý doprovodný program.

Pochod v trasách od 7 až do 36 kilometrů můžete absolvovat v sobotu na 50. ročníku Čertovy podkovy. Start je mezi 7. a 10. hodinou u TJ Sedlec Prčice . V cíli na každého čeká diplom a perníková podkova.

6. Výstava modelů

Svátek pro všechny modeláře a sběratele. Výstava For Model, na které bude k vidění široká škála modelů, hraček i sběratelských předmětů, se koná od pátku do neděle na Výstavišti Flora v Olomouci. K vidění bude například i replika holandského nákladního člunu z 18. století. Plachetnice pojmenovaná Friso byla postavena podle postupů starých lodních mistrů a její stěžeň sahá do šestimetrové výšky.