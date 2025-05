Tipy na víkend: Večerníček slaví 60 let! Den koní, bitva u Lipan i motolegendy

Festival muzejních nocí potrvá celý měsíc, až do 14. června, a postupně se zapojí různá města npaříč republikou. Kam a kdy zajít najdete ZDE Muzejní noc v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Největší motoristická výstava v České republice, automobilová slavnost Legendy 2025, se koná od pátku do neděle na Výstavišti v Praze Holešovicích . Uvidíte tu přes tisíc unikátních exponátů. Připraveny jsou například pavilony vozů Alfa Romeo, Lamborghini či Ferrari. K vidění budou ale i soudobá auta i novinky.

*Ostrava - Veteran Rallye Ostrava se bude v sobotu již po 25. Z Masarykova náměstí vyjedou nablýskané vozy i motorky na jízdu do podhůří Beskyd.

*Bystřička - Největší sraz amerických aut na Valašsku je letos od pátku do neděle v kempu Bystřička. Těšit se můžete na spoustu výjimečných vozidel a zábavy.

*Benešov nad Ploučnicí – Na nádvoří Horního zámku můžete od 10 do 12 hodin obdivovat veterány, mezi kterými budou i takové perličky jako Dněpr, ČZ skútr, Pérák, Kývačka, Panelka i Velorex. V poledne odsud vyjedou stroje na spanilou jízdu.

*Slavkov – Od čtvrtečního odpoledne až do neděle trvají Dny Slavkova. Předvedou se místní spolky organizace, připraven je bohatý hudební a kulturní program, jarmark a mnoho dalšího.

O víkendu se náměstí Republiky v Plzni promění ve středověké kolbiště a do doby krále Václava II. a jeho dvora se přenese i samotná katedrála sv. Bartoloměje, okolní ulice a celé centrum města až k Mlýnské strouze a proluce v Křižíkových sadech. K oslavám 730. výročí založení města bude patřit také velký průvod, hudební a taneční vystoupení, dobové tržiště nebo ukázky středověkých řemesel. Program najdete ZDE

Bitvou u Lipan se uzavřela kapitola 15 let trvajících krvavých válek, které známe jako husitskou revoluci. Připomenout si tuto dobu můžete v sobotu na Lipské hoře poblíže Mohyly u obce Vitice . Areál se otevírá v 11 hodin, samotná bitva se odehraje od 15 hodin. Po celý den je připravený program.

*Kovářov – Regionální folklorní festival jedinečný svého druhu v Jihočeském kraji se zaměřením na umělecký rozvoj dětských a dospělých folklorních souborů z jihu Čech můžete navštívit od pátku do neděle.

*Praha - Již 27. ročník mezinárodního festivalu národů, národnostních menšin a etnik Praha srdce národů potrvá na Staroměstském náměstí až do neděle. Součástí festivalu jsou programy hudby, tance, zpěvů, přehlídka krojů, výstavy, tvořivé dílny, řemesla a školy tance.

Co se vařilo před bitvou a jak vypadala polní kuchyně a život v táboře napříč staletími se dozvíte a ochutnáte v sobotu na prvním ročníku Festival vojenských kuchyní ve Vlastivědném muzeu v Olomouci . Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách od římských legionářů až po současnost. Připraven je i bohatý tematický program v podobě nejrůznějších bitev či ukázek výstroje Armády ČR.

Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze . Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna.

Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

20. Svět kostiček

Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte do 21. června také na zámku v Holešově na Kroměřížsku.

