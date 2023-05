Tipy na víkend: Startuje Festival muzejních nocí!

Od pátku až do 16. června se uskuteční už 19. ročník Festivalu muzejních nocí. Do akce se letos přihlásilo neuvěřitelných 622 institucí a 187 měst. Organizace opět připraví bezpočet programů, ukázek, pokusů a dalších akcí, které jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Mnohá muzea využijí hned první termín pro otevření svých sbírek. Kam a kdy zajít, najdete ZDE Festival muzejní noci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Další ročník oblíbené výstavy v Botanické zahradě v pražské Troji potrvá už jen do neděle. Z 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou se ve skleníku Fata Morgana postupně líhnou krasavci několika desítek druhů. Letošní výstava má podtitul "Motýli, kouzlo proměny".

V sobotu od 12 do 17 hodin bude mimořádně zpřístupněna chata, kde žil a tvořil Bohumil Hrabal. Současně se v místě koná akce Hrabalovo Kersko , setkání příznivců spisovatele. Kromě besed a setkání je připravena živá hudba, občerstvení, soutěže a další program.

Městské slavnosti ve Slaném připomenou v sobotu kapitoly z historie Slaného. Těšit se můžete na divadlo pro děti, historické kostýmy, skupiny historického šermu, kejklíře, stánky, dobová řemesla a další zábavu. Připraven bude velkolepý historický jarmark s bohatým programem pro malé i velké. Hodokvas a rej bude pokračovat až do pozdních nočních hodin.

*Žďárec u Seče - Dětský den se záchranáři se koná v sobotu. Těšit na zábavné odpoledne plné soutěží a her s hasiči, policii, záchrankou a armádou.

*Kdyně – Široká nabídka street foodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů bude k ochutnání v sobotu na náměstí. Okusit můžete i tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz.

*Praha - 44 stánků, 25 vinařů, degustace růžových vín a klaretů, k tomu výběr z gastronomie, bohatý doprovodný program – to vše nabídne už 12. ročník festivalu Růžový máj, který se uskuteční v sobotu na pravém břehu Vltavy na Rašínově nábřeží.

Třetí květnový víkend bude patřit Prajzské řezbářské show. Řezbáři z blízkého i dalekého okolí se opět sejdou v Hlučíně , aby jako každý rok předvedli své umění. Od pátku až do neděle je připravený nabitý program.

14. Zelený Raoul na výstavě