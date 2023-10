Tipy na víkend: Signal Fest rozsvítí Prahu! Dýňobraní i výlov Rožmberka

Další ročník Signal Festu, který rozsvítí svými projekcemi Prahu, potrvá do neděle. Hru světel a umění digitální kultury můžete vidět na mnoha místech, připraveny jsou speciální programy i pro děti. Kam a kdy zajít najdete ZDE délka: 06:07.00 Video Video se připravuje ... V Praze začal Signal Festival: Diváci ochromil videomapping na náměstí Míru Dan Šesták

*Kunovice – dlabání, vyřezávání a další vyrábění z dýní, ale i nejrůznější dýňové pochutiny jsou připravené na sobotu od 15 do 18 hodin v Areálu Jízdy králů.

Tradiční výstava v Botanické zahradě v Praze-Troji je tentokrát inspirována asijskou kulturou. Vidět můžete dýně různých tvarů, barev i velikostí, uspořádané do působivých aranžmá s motivy draků, lampionů, gejš. Výstava potrvá do konce října.

Festival panenek ovládne tento víkend hotel Continental v Plzni. K vidění budou kočárky, panenky starožitné, umělecké a autorské. Nově se přidají i sběratelé medvědů. Pokud máte klobouk, určitě v něm přijďte, je to totiž téma letošního festivalu.

V sobotu můžete návštěvu zámku Kynžvart zpestřit ještě okukováním nablýskaných strojů. Koná se tu totiž sraz veteránů. Auta můžete obdivovat od 13 do 16 hodin.

Výlov rybníka Rožmberka, největšího u nás, v Třeboni se koná od pátku do neděle. Zatahování sítí začíná už v 7 ráno. Vedle podívané na vlastní výlov Rožmberka bývá pro návštěvníky na hrázi rybníka připravena bohatá gastronomie i celá řada doprovodných akcí, včetně programu pro děti.

Vracovské hody jsou vyhlášené největším průvodem krojovaných, kdy se v jeden den sejde více než 600 krásných krojů na jednom místě. Pokud to chcete zažít, stačí přijet tento víkend do Vracova a užít si atmosférou slováckých tradic, zpěvu a vína. Těšit se můžete též na jarmark, kolotoče a spoustu výtečného občerstvení.

Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea , na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

