Skupina 172 českých turistů si nedobrovolně prodloužila o dvě noci dovolenou v Egyptě. Zrušili jim totiž let kvůli opilcům, které museli v Ostravě vyvádět z letadla a to pak nestihlo pro ně včas přiletět! Čekající turisté v Egyptě tak dostali náhradní ubytování a to bylo podle nich naprosto nevyhovující. Dvě dovolenkářky dokonce pobyt v přiděleném hotelu odnesly na zdraví…