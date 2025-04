Tipy na víkend: Sezona památek začíná! Velikonoční trhy i vynášení Morany

1. Velikonoční trhy Města se po roce opět „obléknou“ do velikonoční výzdoby a otevřou jarmarky. V sobotu začínají v Praze ty nejznámější na Staroměstském i Václavském náměstí a potrvají až do 27. dubna. Tradičně je zde připraven i bohatý doprovodný program. Hned v sobotu vystoupí na Staroměstském náměstí světové folklorní soubory v rámci akce Easter folklore festival in Prague. Velikonoční trhy se konají napříč republikou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Sezona hradů a zámků začíná Hlavní sezona na státních hradech, zámcích a dalších památkách ve správě NPÚ začíná v sobotu. Návštěvníky mnohde čekají nové prohlídkové okruhy, tematické akce a už od poloviny dubna památky ožijí velikonočními zvyky, jarmarky a chybět nebude pečení tradičních svátečních pokrmů. Letošní sezona bude prodloužena přes podzimní prázdniny a potrvá až do neděle 2. listopadu. Jaké novinky jsou připraveny, se dočtete ZDE Český Krumlov Autor: NPÚ

3. Matějská pouť je tu! Na pražském Výstavišti v Holešovicích se opět točí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE Matějská pouť v Praze Autor: profimedia.cz

4. Vynášení Morany *Praha - V neděli proběhne od 13 do 17 hodin na Stanici techniků Domu dětí mládeže v Karlíně Vítání jara. Připraveny jsou dílničky s vyráběním nebo pečením houstiček, ukázky práce modelářů i šermířů v 16 hodin se pak vydá původ podél Vltavy do Stromovky. *Mělník - Průvod s nechtěnou Moranou v čele začne v neděli v 15 hodin před muzeem vyprávěním muzejnic o původu zvyklosti. Vystoupí i děti z Jarošáčku. *Kouřim – Nejen vynášení Morany, ale ve skanzenu se dozvíte také, co se dělo při liščí a při kýchavé neděli nebo, co je to pučálka. Národopisný program s předvelikonočními zvyky je tu připravený na neděli od 10 do 16 hodin. *Zruč nad Sázavou – Na cyklostezce od 15 hodin v neděli se koná rozloučení se zimou. Samotnému rituálu bude předcházet výroba Morany, zpívání, tančení i opékání buřtů. *Hradec Králové - Smrtná neděle a vítání jara se všemi místními zvyky a obyčeji se odehraje od 15 hodin v Jiráskových sadech. "Smrtholku" tu hodí do soutoku Labe s Orlicí. *Trutnov - Tradiční loučení se zimou a vítání jara s dětským pásmem lidových tanců a společným průvodem se odehraje v neděli od 15 hodin. Do Úpy tu hodí Smrťačku i se Smrťákem. Vynášení Morany se koná na smrtnou neděli. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Sraz veteránů Otevírací party na zahájení sezony pořádají v Muzeu JK Classics v Lužné u Rakovníka v sobotu od 10 hodin. Součástí akce je sraz nejenom amerických veteránů v areálu muzea, živá rock ´n rollová hudba i stylové občerstvení. Zahájení sezonu v muzeu amerických motoveteránů v Lužné u Rakovníka. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Pojďte si zaběhat *Praha – Od Rudolfina vyběhne v sobotu RunCzech 1/2Maraton. Trasa 21,0975 km se poběží historickým jádrem metropole. Více čtěte ZDE *Mladá Boleslav - Tradiční, již 91. ročník, běhu Štěpánkou pro všechny věkové kategorie se koná v lesoparku Štěpánka. Začátek závodů je v 9.30 startem nejmladší kategorie. *Ratibořice – Zaběhat si v Babiččině údolí jen tak pro radost můžete v neděli od 12 hodin. V Praze se běží tradiční půlmaratón. Autor: RunCzech

7. Závody trucků Mistrovství ČR v Truck trialu - soutěž nákladní vozů v terénu – se uskuteční o víkendu n tankodromu v Milovicích na Nymbursku. Na závodníky čeká zdolávání těžkého terénu s bahnem i hlubokými kalužemi. Prostě pořádná výzva pro závodníky. Mistrovství ČR v Truck trialu v Milovicích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Manévry v pevnosti Výstřelem z děla v 10 hodin začne v sobotu sezona v Pevnosti Josefov v Jaroměři. Celý den je zde připraven bohatý program. Zahrají skotští dudáci, ve 14 hodin se vydá do města vojenský pochod, v 15 hodin je naplánovaná bitevní ukázka situovaná do roku 1866. Pro rodiny s dětmi je připravena na celý den interaktivní hra Manévry v pevnosti. Zahájení sezony v Pevnosti Josefov. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Festival tvarůžků Centrum Olomouce ožije o víkendu festivalem na počest typické hanácké speciality – Olomouckého tvarůžku. Ty budou k ochutnání v teplé i studené kuchyni, nebudou chybět ani takové speciality jako tvarůžkové dezerty či tvarůžková pralinka. Chystají se i kulinářské show a další bohatý doprovodný program. Festival tvarůžků v Olomouci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Svíčková na Špilberku Novou tradici chtějí založit na brněnském hradě Špilberk. V sobotu se tu uskuteční první ročník Festivalu svíčkové. K ochutnání tu budou omáčky podle těch nejlepších receptů, součástí je i doprovodný hudební program. Začátek je v pravé poledne. Svíčková se šesti člověka zaručeně uspí. Autor: Profimedia.cz

11. Vzhůru do Moravského krasu V neděli ráno dojde na oficiální zahájení turistické sezónu v regionu Moravského krasu a jeho okolí. Start je ze dvou směrů, společný cíl na nádvoří pivovaru v Černé Hoře. Z blanenského zámku vyjdou turisté v 7.30 h, z Boskovic od 9 hodin z parkoviště u restaurace Zlatá růže. Programem na nádvoří Pivovaru provede herec Zdeněk Junák, k poslechu zahraje K-Band. Moravský kras Autor: CHKO Moravský kras

12. Vynesou kozla Vyhlášená vinařská obec Vrbovec na Znojemsku přichystala na sobotu akci pro turisty i milovníky kvalitního vína. Dojde totiž na odemykání naučné stezky Hroznové kozy. Účastníci společně vynesou hroznového kozla do vinohradu a projdou pětikilometrovou trasu vedoucí vinicemi a vrboveckou sklepní ulicí. Ochutnají pochopitelně také zdejší vína. Košt začne na návsi v 11 hodin. Ve 14 odtud vyrazí průvod za doprovodu mužáckého sboru. Ve Vrbovci zahajují vinařskou sezonu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

14. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

15. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

16. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Jaro na vsi V celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem jsou až do konce dubna k vidění připomínky starých zvyků a obyčejů, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Jedna z chalup tak výzdobou připomene zabijačku, další masopust, pašijový týden, zdobení kraslic, velikonoční svátky, svátky sv. Jana Křtitele a další známé i méně známé tradice. Jaro na vsi ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Kdo si hraje, nezlobí Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října. Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

20. Leonardo v Jablonci Zážitková výstava hravou formou přibližuje umění, vědeckou práci a vynálezy Leonarda da Vinciho. Exponáty si můžete „osahat“, mnohé vyzkoušet a poznat tak genialitu středověkého umělce. Do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou, kde se interaktivní výstava koná, můžete přijít do 26. dubna. Výstava o geniálním Leonardu da Vinci v Jablonci nad Nisou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Ledový pravěk Nová výstava s názvem od Dinosaurů k automobilům aneb Ledové sochy je k vidění v Depo moto art v Plzni. V „ledáriu“ zažijí návštěvníci pravý pravěk. Z prvohor se přenesou až do čtvrtohor. K vidění jsou dinosauři a mamuti v životní velikosti. Po prohlídce ledových soch budou moci pokračovat do muzea, kde pro změnu můžete obdivovat jedinečné staré automobily a motocykly. Více čtěte ZDE Ledové sochy v Depo moto art v Plzni. Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

22. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

23. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte také na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

24. Královské klenoty Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

25. Ostrovy objevů Výstava Mendelovy univerzity ve Vida! Science centru v Brně poodhaluje záhady života a přírodních jevů. Srozumitelně ukáže, čemu se věnují odborníci z Mendelovy univerzity. Dozvíte se, jak moc jsou pro přírodu důležité stromy nebo kolik slonů váží odpadky, které člověk každý rok vyhodí. Zavítat sem můžete po celý rok. Výstavou Ostrovy objevů se v brněnském Vida! Science centru prezentuje Mendelova univerzita. Autor: Hynek Zdeněk