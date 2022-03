Od soboty až do konce října opět vyráží na svou už osmou sezonu Cyklohráček z pražského hlavního nádraží po trase pražského Semmeringu směrem na Okoř a do Slaného. Součástí vlaku nejsou jen speciální hrací vagony, ale i vagon pro cyklisty. Na cestující čeká množství výletních tras ve stanicích, kde vlak staví.

Přesně 25. března uplyne 602 let od bitvy u Sudoměře, jedné z nejslavnějších bitev našich dějin. O den později – v sobotu – přitáhnou k rybníkům Markovec a Škaredý s vozy husité, pronásledováni křížovníky ze Strakonic a železnými pány z Písku. Rekonstrukce začínají od 14 a 16 hodin. V 10 bude zahájení a v 13 hodin pietní akt u památníku Jana Žižky. V bitvě se můžete těšit krom husitských vozů také na více než 200 bojujících a obrněné jezdce.

Rozloučit se se zimou přijede v sobotu do Harrachova sám vládce zdejších hor – Krakonoš. Program začíná v 11 hodin průvodem k dolní stanice lanové dráhy Delta, kde bude probíhat program až do odpoledne.

Od soboty do neděle se po koronavirové pauze opět konají Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích . Právě zde na ploše zhruba čtyř hektarů už kvetou tyto teplomilné stromy. Město připravilo bohatý program, který najdete ZDE

Na pražském Výstavišti v Holešovicích probíhá Matějská pouť. Připravena je asi stovky atrakcí a stánků, což je méně než dřív. Novinkami je několik atrakcí z Nizozemska, mezi nimi třeba nový šedesátimetrový booster Apollo 13. Dokončuje se i obří kolo, kabinky budou nově uzavřené a vyhřívané. Cena za nejdražší atrakce se pohybuje okolo 130 Kč. Kvůli rekonstrukci areálu je netradičně vstup nově vstup z ulice Za Elektrárnou. Pouť potrvá do 18. dubna. Více čtěte ZDE

Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích . Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července. Více čtěte ZDE

Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

Minulost českých zemí od 8. století až do první světové války ukazuje poprvé v jednom výstavním celku nová stálá expozice ve staré budově Národního muzea v Praze nazvaná Dějiny. Návštěvníci v ní uvidí na 2000 exponátů od nejmenších středověkých šperků po největší exponát v podobě arcibiskupského kočáru z 18. století.

Více než dva tisíce let staré hračky, jsou naprostým unikátem v nově otevřeném Muzeu hraček ve Starém purkrabství na Pražském hradě . V muzeu ale uvidíte i další poklady z obrovské soukromé sbírky Ivana Steigera - od plyšových medvídků, přes dřevěné hračky, autíčka, luxusní barbíny i figurky třeba z Hvězdných válek. Exponátů je tu několik stovek.

Tradiční výstava Jaro na vsi ukazuje v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů. Chalupy představují některý z lidových zvyků od zabijačky, staré masky, psotní neděle, pašijový týden, vynášen smrtky až po malování a výstavu kraslic a velikonoční obyčeje. Areál můžete navštívit do 24. dubna.

Svět filmových legend ožívá v muzeích hned na čtyřech místech republiky – v Praze, v Poděbradech, v Kutné Hoře a Kroměříži . V každém jsou k vidění stovky do detailů propracovaných exponátů nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů.

Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni . Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená až do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem.

Na zámek Loket se po letech vrátila výstava Korunovačních klenotů. Repliky jsou k vidění v nově zrekonstruovaných prostorách Severního paláce hradu Loket, které byly doposud nepřístupné veřejnosti. K vidění tu budou do konce března.

Raný středověk, gotika, třicetiletá válka, nacistický wehrmacht, to vše v řeči zbraní nabízí nová výstava na hradě Špilberku v Brně pod názvem Poklady špilberské zbrojnice. Většina militárií se přitom skrývala léta v depozitářích. Raritou je mj. přední část kyrysu francouzského vojáka z roku 1805, zasaženého v bitvě u Slavkova dělovou koulí. Unikátní výstava potrvá až do konce roku.

22. Československá „nej“

Výstava v Letohrádku Mitrovských v Brně představuje to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání. Celou výstavou vás provedou Igráčci. Setkáte se tu se zhruba 100 prvenství a dalších specifik, která dobyla svět a je potřeba si je připomínat. Ať už se jedná o významné osobnosti, architekturu, módu, sport nebo třeba o objevy, vynálezy či gastronomii. Doplňkem hlavní expozice je legendární stavebnice SEVA. K vidění tu je do 1. května.