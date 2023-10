Tipy na víkend: Republika slaví! Otevřeno v Senátu i Strakovce, výstava dýní nebo výlovy rybníků

Lampami, loučemi a svíčkami budou v sobotu od 10 do 21 hodin osvětlené zahrady pod Pražským hradem . Touto akcí letošní návštěvnická sezona v zahradách končí a zahrady se pro návštěvníky na zimu uzavřou.

*Nová radnice – V sobotu od 9 do 18 hodin bude otevřen s volným přístupem Velký jednací sál v 1. patře, ve kterém zasedají pražští zastupitelé, konají se zde semináře, konference i slavnostní události jako například promoce. Prohlédnout si můžete i rezidenci primátora.

*Obecní dům - Prohlídková trasa povede v sobotu od 9 do 15 hodin reprezentačními sály 1. patra - Smetanova síň – Cukrárna – Slovácký salonek – Salonek Boženy Němcové – Orientální salonek – Grégrův sál – Palackého sál – Primátorský sál – Riegrův sál.

*Národní muzeum – V sobotu je volný vstup do všech svých muzejních objektů v Praze i mimo hlavní město.

*Ministerstvo průmyslu a obchodu - Kromě prohlídky reprezentačních prostor, konferenčních místností, pracovny ministra i prosklené kopule na tu čeká doprovodný program. Těšit se můžete na expozici VŠB Technické univerzity Ostrava a jejich robotů, prezentaci robotiky nebo umělé inteligence. Součástí dne otevřených dveří bude také Mobilní pošta, funkční pojízdná pobočka České pošty. Otevřeno v sobotu od 9 do 16 hodin.

*Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – K vidění budou v sobotu od 9 do 16 hodin reprezentativní interiéry a dozvědět se tu můžete o historii Rohanského paláce, otevře se Velký a Malý zrcadlový sál, kde se konají porady vedení, reprezentační akce ministerstva a tiskové konference. Bude také možné nahlédnout do pracovny ministra, projít si salonek J. A. Komenského a galerii ministrů.

*Senát - Kromě historických prostor Valdštejnského paláce se v sobotu od 9 do 16 hodin můžete podívat i do běžně nepřístupných prostor, Jednacího sálu nebo Kolovratského paláce.

*Poslanecká sněmovna - Reprezentační sály, hlavní jednací síň, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory budou přístupné v sobotu od 9 do 16 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č. 19, kde budou na skupiny návštěvníků čekat průvodkyně.

*Strakova akademie – Sídlo české vlády můžete navštívit od 9 do 16 hodin. K vidění budou vybrané prostory úřadu, jednací sál vlády a další zajímavá místa.

Tradiční výstava v Botanické zahradě v Praze-Troji je tentokrát inspirována asijskou kulturou. Vidět můžete dýně různých tvarů, barev i velikostí, uspořádané do působivých aranžmá s motivy draků, lampionů, gejš. Výstava potrvá do konce října, více čtěte ZDE

V sobotu slaví svátek Středočeský kraj a zve na řadu zajímavých míst. Právě v tento den lze ve středních Čechách vyrazit vstříc památkám za symbolické vstupné nebo zcela zdarma. Kromě současných expozic je pro vás připraven i další doprovodný program, ať už jsou to koncerty, besedy, vernisáže, trhy… Kam zajít najdete ZDE Den Středočeského kraje. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

*rybník Bezdrev u Hluboké nad Vltavou – od čtvrtka celý týden od 7 do 17 hodin. V sobotu se na nedalekém zámku Ohrada koná i Rybářský den.

*rybník Amerika u Františkových Lázní – pátek i sobota od 8.30 do 14 h

Každoročně na konci hlavní návštěvnické sezóny pořádá správa hradu Nové Hrady slavnosti, které jsou věnovány některé významné osobnosti. Letos to je Oldřich I. z Rožmberka. Program začne v 10.30 hodin a připraven je sokolníka i hraný příběh, v němž se setká Oldřich se svými souputníky. Nebudou chybět ani šermířská vystoupení či hry pro děti.

Do Úštěku přijede TGM.

Netradiční prohlídku za svitu svíček prožijete v sobotu od 16 do 18 hodin v Pevnosti Terezín na Kavalíru 2. Doprovázet vás budou rozličná strašidla všech možných druhů a kategorií a na závěr poznáte i knížete místních strašidel se svou chotí.

V olomouckém science centru Pevnost můžete v pátek a v sobotu prožít duchařskou zábavu. Otevřeno bude výjimečně až do 22 hodin a připravena je stezka odvahy, vetřelci v laboratoři, netopýři i mimozemšťani.

Od pátku do neděle proběhnou na hradě Sovinec sokolnické ukázky lovu atrapy kořisti. Součástí je i další bohatý dopraný program – divadlo o nezdařeném lovu na medvěda, kejklířské, žonglérské a fakírské dovednosti i šermíři.

Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea , na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

Výstava 100 let Svobdných zednářů v Česku se koná v Novoměstské radnici v Praze 2.

Veliká Lóže České republiky, sdružující 28 zednářských lóží z celé země, slaví 100. výročí svého založení. Samotní zednáři se rozhodli uspořádat výstavu a seznámit se svojí historií i současnou činností. Vidět ji můžete v Novoměstské radnici v Praze do 26. listopadu.

15. Telka slaví 70 let

V originální expozici České televize v Praze na Kavčích horách uvidíte tvorbu televize posledních 70 let. Projdete si scénami z oblíbené televizní show StarDance, z nezapomenutelných filmů Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zasoutěžíte si se Zázraky přírody, ve Videostopu. Namluvit můžete třeba i známé postavičky z Večerníčka. V expozici také uvidíte i originální loutky, scény a dekorace ze slavných seriálů a pohádek. Výstava je přístupná až do jara 2024.