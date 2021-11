*Mikulov – od čtvrtka do neděle se konají slavnosti, které v sobě spojují folklor, gastronomii a víno. Program je bohatý: ochutnávky, jarmark, ukázky starých řemesel, husí pochody, živá hudba a mnoho dalšího.

*Blansko - tradiční podzimní slavnost spojená s vítáním sv. Martina se opět koná v Blansku od čtvrtka do neděle. Pro obyvatele města i jeho návštěvníky je připraven bohatý čtyřdenní program.

*Horní Maršov – u turistického centra je na sobotu připraven program včetně ukázek různých řemesel, dětských dílniček i ochutnávek svatomartinských i krkonošských dobrot. Od 16.30 pak průvod malých Martinů do starého kostela.

Areál Výstaviště v Lysé nad Labem se v sobotu promění v retro garáž. Nabízí skutečně mnoho a to od kompletních strojů, přes nové, replikové nebo staré a původní náhradní díly až po spousty dalších předmětů spojených s veterány a nejen to. Na akci svou práci prezentují i renovační dílny a řemeslníci.

Unikátní soubor meteoritů vážících dohromady téměř osm kilogramů bude k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci . Meteority byly nalezeny na blízko Opavy v roce 1925. Stáří lokality je datováno do doby před 18 tisíci lety. Meteority jsou po Věstonické venuši a Keltské kamenné hlavě poslední z trojice skvostů českých muzejních sbírek. Jejich převoz dokonce hlídala policejní eskorta. Prohlédnout si je můžete od 5. do 14. listopadu.

Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

8. Návrat do minulosti

V Nové budově Národního muzea v Praze můžete navštívit stálou expozici Dějiny 20. století. Vystaveno je více než 1000 exponátů vztahujících se k novodobým českým dějinám. Pomocí audiovizuálních a interaktivním prvkům vás expozice vtáhne zpět do let minulých. Kromě věrných kopií pokojů z 30. až 90. let minulého století uvidíte třeba první zlatou československou medaili gymnasty Bedřicha Šupčíka z olympiády v Paříži v roce 1924, sportovní stejnokroj T. G. Masaryka nebo tzv. „dvojtank”, z jedné části kopie osvoboditelského tanku z roku 1945 a z druhé části kopie tanku okupantů z roku 1968.