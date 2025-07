Tipy na víkend: Po laně nad Troskami! Anenské poutě, den pro koně i selské slavnosti

Oblačný až zatažený, místy s bouřkami a teplotami do 25 stupňů. Takový bude poslední červencový víkend. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.

Veteráni se sjedou do Kostelce nad Černými lesy.

Všechny typy historických vozidel včetně třeba traktorů se sjedou v sobotu do Kostelce nad Černými lesy . Celodenní program začne už v 10 hodin na náměstí Smiřických, od 11.30 je naplánovaná spanilá jízda.

V malebné kulise jihočeských chalupu v Holašovicích proběhnou od pátku do neděle Selské slavnosti. Každý rok se sem sjíždí na 250 lidových umělců a řemeslníků od nás i ze zahraničí. Chybět nebudu ani vystoupení, kejklíři, nejrůznější soutěže pro malé i velké a spousta jihočeských dobrot.

*Rokytnice v Orlických horách – Od pátku do neděle tu můžete navštívit historické tržiště, pouťové atrakce a zažít třeba šermířská vystoupení a mnoho dalšího.

*Horšovský Týn - Řemeslný jarmark, pouliční hudebníci a kejklíř, živá hudba, pouťové atrakce, to je Anenská pouť spojená s oslavami města a potrvá až do neděle.

*Mnichovo Hradiště – Více než 300letou tradici má zdejší Anenská pouť. Navštívit ji můžete od pátku do neděle.

Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.

*Houska – Tradiční akce Bohnice na housce dá nahlédnout do nejrůznějších terapeutických dílen, které pomáhají pacientům psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích. Aktivity si tu budete moci vyzkoušet.

*Sovinec – O víkendu se zde přenesete do období třicetileté války a zažijete bitvy a obléhání hradu.

Adrenalinovou zábavu můžete až do neděle obdivovat na zřícenině hradu Trosky . Mezi věžemi Pannou a Babou si totiž odvážlivci natáhli lana a předvádí na nich své umění.

Festival zasvěcený česneku ve všech podobách se koná v sobotu v Buchlovicích . K ochutnání bude česnek na sladko i na slano i v netradičních kombinacích. Zasoutěžit si můžete v čichání, plivání česneku do dálky nebo v pletení česnekových copů, ratolesti se mohou zúčastnit soutěže o nejsmradlavější dítě.

Přehlídka plemen koní, parkurové a drezurní ukázky, westernová a španělská škola, předvedení koňského póla a další jezdecké disciplíny – to je program sobotního Dne koní v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem .

Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.

Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze . Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné . Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky. Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

16. Třeboň plná loutek

Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.