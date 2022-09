Tipy na víkend: Noc vědců, Křivoklání, Josefínské slavnosti i vinobraní ve Valticích

Veteran Automoto Club Brno pořádá ve spolupráci s městskými částmi Brno – Sever a Brno – Královo Pole tradiční jízdu do vrchu. Závod se jede v sobotu bez ohledu na počasí. Závodí se na části okresní silnice na ulici Kociánka z Králova Pole do Soběšic. V areálu Ústavu sociální péče Kociánka si diváci mohou prohlédnout zázemí jezdců, startovní proceduru a čeká tu i doprovodný program.

12. Ztracený Saudkův komiks na výstavě

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE